Misure anti-contagio nelle scuole, FdI-Centrodestra per Empoli: "Serve protocollo uniforme tra gli istituti"

Nel prossimo Consiglio Comunale di Empoli del 19 ottobre 2020, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli, nelle persone del capogruppo Andrea Poggianti, della vice Simona Di Rosa e del consigliere Federico Pavese, ha presentato un’interrogazione a risposta orale all’Amministrazione Comunale per chiedere chiarezza alla mancanza di uniformità del protocollo anti-contagio da Covid-19 tra le diverse strutture scolastiche del territorio comunale ed una risposta decisa al caos normativo nazionale.

Il protocollo stilato presenta difformità applicative, anche tra scuole dello stesso istituto comprensivo. Se un alunno delle scuole elementari si dovesse ammalare dopo essere entrato all’interno del plesso scolastico privo di sintomi Covid potrebbe essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso se entro 15 minuti i genitori non si riprendessero il loro figlio o diversamente in altre strutture sarebbe tenuto in isolamento in una stanza senza limiti temporali.

Le dissonanze si manifestano, per esempio, anche in relazione al lenzuolo/coperta per il pisolino degli alunni dell'asilo nido. In alcune scuole i bambini devono togliersi il giacchetto e chiuderlo in apposita sacca di plastica fornita dall'istituto fino all'orario di uscita, contrariamente in altri asili nido è consentito che il giacchetto sia utilizzato come lenzuolo per il pisolino pomeridiano, stante la mancanza di coperte in dotazione alle scuole ed il divieto di introdurre oggetti esterni.

Dopo due casi di classi empolesi in quarantena (Scuola media Busoni e scuola d’infanzia “Peter Pan”) è necessario che il Comune si attivi per uniformare il protocollo scolastico e chiedere all’ASL Toscana Centro e alla Regione Toscana di velocizzare gli screening. Passano troppi giorni dall’isolamento a casa e l’effettuazione del tampone, comunque a discrezione del pediatra anche laddove lo studente potrebbe essere portatore asintomatico del Coronavirus.

Chiediamo maggior protagonismo da parte del Comune di Empoli per risolvere le lacune sull’isolamento di alunni e classi al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità didattica.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli