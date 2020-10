Ottavia Piccolo apre la stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Grande attesa per l’apertura della stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Ottavia Piccolo terrà a battesimo la stagione il 21 e il 22 ottobre con “Donna non rieducabile”.

E’iniziato il conto alla rovescia. Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre alle ore 21,00, inizierà la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, tra i primi teatri in Toscana a riprendere l’attività con un variegato cartellone presentato nei giorni scorsi in un’affollata conferenza stampa.

La brava Ottavia Piccolo veste i panni di Anna Politkovskaja nel monologo “Donna non rieducabile”.

Scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi, “Donna non rieducabile” è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Un piccolo grande “caso” della scena teatrale italiana, in cui Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di una attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo. Per il pubblico un’emozione violenta che non manca mai di rinnovarsi.

“Riprendiamo con un testo importante e una grande attrice- dichiara Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo- una stagione che sarà certamente diversa, ma non per questo meno coinvolgente”.

Per l’acquisto dei biglietti, il cui prezzo è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, si consiglia di procedere on line.

L’attività del Teatro proseguirà nel mese di ottobre (il 23 e il 30) con due spettacoli inclusi nella rassegna “Stasera pago io”. Si tratta di “Le stagioni di Liù” e “Girotondo nel bosco”.

Mercoledì 21 e Giovedì 22 Ottobre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

DONNA NON RIEDUCABILE

di Stefano Massini

Regia di Silvano Piccardi

con Ottavia Piccolo

Produzione: Residenza artistica Officine della Cultura

Musiche per arpa composte ed eseguite da Floraleda Sacchi

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Loggione € 8

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE: Presso in biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

I palchetti che possono accogliere gruppi numerosi (oltre 4 persone) di congiunti e/o conviventi, si possono acquistare solo in biglietteria.

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI) tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

