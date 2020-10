Scontro tra due auto a Ponte a Egola, feriti i conducenti

Questa sera intorno alle 21 due auto si sono scontrate a Ponte a Egola, in via di Pruneta che dalla frazione di San Miniato porta a Santa Croce sull'Arno. Da quanto si apprende i conducenti delle due vetture, un uomo e una donna, sono rimasti feriti riportando dolori al collo. Un 32enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma sarebbero rimaste coinvolte tre persone. La dinamica dello scontro, che ha riguardato una BMW X5 ed un'utilitaria alimentata a gpl, non è conosciuta.

Sul posto sono intervenute le pubbliche assistenze di Santa Croce sull'Arno, di Montopoli in Val d'Arno, i vigili del fuoco e i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO