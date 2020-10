Si inaugura il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte in Piazza della Vittoria

Domenica 11 Ottobre verrà inaugurato il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte in Piazza della Vittoria in concomitanza con i festeggiamenti per i “20 anni di Bo’”.

Il teatro è stato recentemente protagonista di importanti lavori di manutenzione per un totale di circa 35.000 euro. Gli interventi hanno riguardato l’impianto antincendio, la ripavimentazione della scala interna, la sostituzione del pavimento usurato e di tutte le sedute della platea. Per finire si è proceduto con la manutenzione della copertura, terminata in settimana.

“Il teatro rappresenta un luogo di educazione, socializzazione e integrazione per i ragazzi ed è perciò di vitale importanza per l’intera comunità” – dice il Sindaco Ilaria Parrella – “Siamo felici di rendere ai cittadini una struttura rinnovata e migliorata in un’occasione tanto importante quale l’anniversario de “I Pensieri di Bo’”, che gestiscono il teatro dal 2014 e che ogni anno ci propongono una stagione teatrale ricca di spettacoli con produzioni proprie e non solo, rivolte ad adulti, ragazzi, bambini e famiglie”.

All’evento, che avrà inizio alle ore 17.30, parteciperanno il Sindaco, la giunta comunale e i consiglieri.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa