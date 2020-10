Tubazione idrica rotta a Sesto Fiorentino, effettuata la riparazione

Informiamo i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che si è concluso il lavoro di riparazione sulla tubazione DN 350 che aveva subito una rottura nella serata di ieri.

La situazione si è normalizzata fin da questa notte sulla zona di pianura del capoluogo. Nelle zone alte si stanno invece ancora verificando basse pressioni, che nelle zone più elevate possono dar luogo anche a mancanze d'acqua, a causa del livello basso del serbatoio di Colonnata. La situazione tornerà a normalizzarsi con il recupero del livello del serbatoio stesso che potrà avvenire in parte nel pomeriggio e completamente nelle ore notturne. Ricordiamo che al fine di limitare al massimo i disagi una rastrelliera è posizionata in Piazza Rapisardi ed una autobotte sarà disponibile nel corso del pomeriggio nel parcheggio di fronte alla Scuola Elementare di via Fratelli Rosselli.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa