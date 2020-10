Use Computer Gross perde contro Fabriano: debutto della stagione con sconfitta

La stagione ufficiale inizia con una sconfitta. L'Use Computer Gross perde al Pala Sammontana per 47-62 contro Fabriano nella prima gara della Supercoppa che, in questa stagione, consente alle squadre di riprendere confidenza col basket giocato dopo il lungo stop. Una sconfitta che ci sta visto il valore dell'avversario da molti considerato come la miglior squadre del campionato, una partita che coach Marchini ed i suoi ragazzi hanno vissuto come una tappa di avvicinamento al campionato che inizierà a metà settembre. Dopo una prima parte equlibrata, la gara si decide a cavallo dell'intervallo, quando i biancorossi soffrono molto sia in attacco che in difesa. L'1-15 del secondo parziale parla da solo e, sommato all'8-16 del secondo, indirizza di fatto la partita con la Computer Gross che reagisce nei dieci minuti finali pur chiudendo sconfitta e con appena 47 punti all'intervallo. Fra gli aspetti positivi il ritorno in campo di Villa dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane. Sabato prossimo la Computer Gross scenderà in campo alle 18.30 a Firenze contro il Pino.

47-62

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi, Turini 7, Giannone, Vanin 3, Crespi 8, Restelli 8, Villa 2, Antonini 8, Cerchiaro ne, Ingrosso 5, Falaschi 6, Mazzoni ne. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

JANUS FABRIANO

Alibegovic 10, Di Giuliomaria, Papa 7, Radonjic 9, Marulli 9, Merletto 4, Paolin 8, Garri 11, Scanzi 4, Misolic ne. All. Pansa

Parziali: 17-15, 18-30 (1-15), 26-46 (8-16), 47-62 (21-16)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa