Ancora molte persone alle 3 di notte in un locale piccolo e in molti senza mascherina. Per questo un locale di piazza del Mercato Centrale è stato sanzionato dalla polizia per la violazione della normativa anti-covid, per la somministrazione di bevande alcoliche dopo l'orario consentito ed è stata notificata la sospensione dell'attività per tre giorni. Alcuni presenti hanno dichiarato che avevano potuto prendere da bere alcolici e superalcolici dopo le 3.