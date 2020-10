Claudia Fabiani, grande maestra di Empoli ci lascia a soli 60 anni

Claudia Fabiani, maestra empolese dell'istituto Empoli Est, è scomparsa dopo una lunga lotta contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Per anni ha insegnato al 'Da Vinci' di Empoli, scuola del centro.

È un lutto immenso per la scuola, che perde un esempio di umanità e passione, di intelligenza e forza, una grande persona dal grandissimo cuore.

Così ha commentato la dirigente Grazia Mazzoni: "Conoscevo Claudia da tanti anni. Fin da ragazza è stata per tutti noi un grande esempio di bravura. Col tempo è diventata un grandissimo esempio di umanità. Ricordo con indicibile commozione il suo sorriso e la luce che le brillava negli occhi quando scopriva nuovi modi per insegnare ai bambini le sue amate scienze. Fino all’ultimo ci ha lasciato le consegne, perché non voleva interrompere i suoi laboratori scientifici nelle nostre classi. Noi non potremo mai scordarla e seguendo i suoi insegnamenti continueremo il suo sogno".

Claudia Fabiani, la nota dell'istituto Empoli Est

È sempre stata la maestra di tutti, o meglio, di ognuno. Tutti le bambine ed i bambini, in particolare quelli più fragili hanno sempre trovato in lei un costante aiuto. La scuola era la sua seconda famiglia, perché amava stare con i bambini e con i colleghi. Anche quando ha iniziato le terapie, finché le forze glielo hanno consentito, non si è mai assentata da scuola. Gioiva delle conquiste dei bambini e si entusiasmava sempre dei loro progressi.

Appassionata dell’insegnamento delle scienze, aveva promosso la partecipazione della scuola alla Rete dei Laboratori del Sapere Scientifico, un’iniziativa sperimentale della Regione Toscana. Realizzava bellissimi percorsi in classe, che erano sempre riconosciuti fra i più importanti e significativi della Rete.

Così come era accogliente con i bambini, lo era anche con i colleghi e anche con loro riusciva a promuovere nuove competenze, attraverso il continuo incoraggiamento e la stima.

Per anni, ha condotto i suoi alunni alla scoperta del patrimonio artistico, li ha sensibilizzati allo studio della musica e li ha sempre educati ad essere cittadini.

L’orazione funebre si terrà domani alle 15.30, presso la Chiesa della Madonnina del Grappa in via Masini a Empoli. Nel suo ricordo, con tutto il nostro cuore.