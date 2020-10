"Claudia Fabiani, una vera guida. Ha insegnato con amore e con fermezza"

In merito alla scomparsa di Claudia Fabiani, maestra empolese scomparsa a 60 anni, riceviamo e pubblichiamo una lettera in ricordo da parte delle maestre del Calasanzio che le sono state colleghe per oltre 20 anni.

"Se è vero che ognuno di noi nasce con un “Karma”, quello di Claudia era di fare la maestra.

Tutti coloro che l’hanno conosciuta, sanno che “Maestra Claudia” è qualcosa che suona naturale, sono due parole che si completano, divenendo un unico, magico suono.

Nei corridoi del Calasanzio, dai primissimi anni ’80 fino al 2005, chiunque ci sia passato ha sentito quel suono e ne è rimasto ammaliato.

Claudia è stata una vera guida non solo per gli alunni, ma anche per tutte le colleghe, che come noi, hanno avuto il privilegio di lavorare con lei a fianco.

Non si diventa una guida studiando sui libri, non esistono corsi di formazione, Claudia era già dotata di tutte le qualità per portare a termine la sua bellissima missione.

Insegnare per lei ha sempre significato prendersi cura dei suoi bambini per consegnarli alla vita fortificati dal suo tocco. Ha insegnato quarant’anni con amore ma al tempo stesso con fermezza, con il suo indimenticabile sorriso ma con autorità: in una parola, con l’autorevolezza di chi è guida.

In questo momento di dolore, se c’è una cosa che allevia i nostri cuori è che ciò che ha seminato germoglia in noi, che abbiamo lavorato per tanti anni in sua compagnia e soprattutto in tutti i ragazzi che sono passati da quel suo “tocco”.

Per questo Claudia continuerà a vivere in tutti noi.

Chi nasce guida non muore mai".

Le maestre Simona, Lucia, Monica, Roberta, Enrica, Chiara, Gianna, Elisabetta