Con la cultura si mangia: il deputato Ebbing in visita aglli Uffizi

Visita istituzionale alla Galleria degli Uffizi, questa mattina, per il deputato e portavoce per la politica culturale del Partito liberale democratico tedesco Hartmut Ebbing.

Il parlamentare, noto in Germania per la sua azione politica incentrata sul principio che la cultura possa essere un formidabile motore di stimolo economico - ovvero, in sintesi, che "con la cultura si mangia" - è stato accolto dal direttore del museo Eike Schmidt: nell'aula di San Pier Scheraggio, i due hanno parlato per circa un’ora delle recenti riforme museali in Italia e dei temi principali della politica culturale europea.

La visita di Ebbing agli Uffizi è durata tutta la mattina: dopo l’incontro con il direttore l’onorevole si è infatti trattenuto in galleria per le due ore successive. Le opere che più ha ammirato sono state La Maestà di Giotto, L’Annunciazione di Leonardo da Vinci, L’Adorazione del Bambin Gesù di Gherardo delle Notti.

Fonte: Gallerie degli Uffizi