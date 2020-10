Gli ha strappato il cellulare di mano mentre stava ascoltando musica assieme a degli amici in via del Fosso. Alla reazione della vittima è stato preso a calci e pugni, poi altri due giovani gli hanno bloccato le mani per permettere la fuga a bordo di un monopattino elettrico da loro ceduto. I due sono stati bloccati e denunciati infine dalla polizia. Il cellulare è stato poi ritrovato abbandonato su una panchina nei pressi del parco delle Cascine.