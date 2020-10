Incidente in Fi-Pi-Li, code tra Santa Croce e Montopoli

Code in Fi-Pi-Li anche questa domenica 11 ottobre. Un incidente è avvenuto intorno alle 12.15 circa tra le uscite di Santa Croce e Montopoli, in direzione Livorno. L'impatto ha causato due feriti per i quali sono state attivate due ambulanze della Pubblica assistenza di Santa Croce e Montopoli e anche code nel tratto interessato. Anche il personale del soccorso stradale è giunto sul posto dopo l'impatto. Un ruolo nella vicenda può averlo avuto il forte temporale che si è abbattuto nel comprensorio questa mattina. Il trasferimento dei feriti è avvenuto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli.