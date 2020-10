A bordo del ciclomotore rubato, denunciato 15enne

L’avevano già notato a bordo del ciclomotore risultato rubato ma non erano riusciti a fermarlo. Ma alla fine la Polizia Municipale l'ha bloccato in flagrante e per il 15enne è scattata la denuncia.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di sabato 10 ottobre. Una pattuglia di motociclisti in abiti civili ha individuato un ciclomotore rubato in sosta in una strada del centro. Lo stesso veicolo era già stato visto transitare nei giorni precedenti con due persone a bordo ma era sempre riuscito ad allontanarsi. Gli agenti hanno riconosciuto anche i caschi appoggiati al mezzo e hanno deciso di far scattare la trappola. Insieme ad un’altra pattuglia si sono appostati in attesa del ritorno del conducente e del passeggero e dopo qualche ora la pazienza degli agenti è stata premiata. Due giovani si sono infatti avvicinati mettendo in moto il ciclomotore. A questo punto è scattato l’intervento delle pattuglie che hanno fermato i due ragazzi accompagnandoli al comando dove sono stati identificati. Si tratta di due minorenni, rispettivamente di 15 e 14 anni. Gli agenti hanno riconosciuto nel primo il conducente del mezzo rubato come pure di un altro ciclomotore, anche questo risultato provento di furto, con cui si era dato alla fuga per evitare un controllo della Polizia Municipale.

Dell’accaduto è stato informato il magistrato competente per i minori. Gli agenti hanno convocato al comando i genitori a cui i ragazzini sono stati riaffidati. Il 15enne è stato denunciato per ricettazione; sul 14enne, al momento estraneo ai fatti, seguiranno accertamenti. Il ciclomotore è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa