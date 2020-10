Baciò e palpeggiò studentessa 17enne, condannato prof

Condannato a un anno e 8 mesi (pena sospesa) con rito abbreviato durante il processo conclusosi oggi. Parliamo di un professore che baciò con un pretesto una studentessa adolescente del liceo dove insegnava. La condanna è avvenuta per violenza sessuale. La ragazza all'epoca aveva 17 anni e l'episodio che ha portato al processo è avvenuto nel 2017 in un liceo del capoluogo toscano.

Il docente, oggi 47enne, l'avrebbe anche palpeggiata in una stanza appartata della scuola, dove l'aveva condotta con una scusa. Il docente approfittò delle lezioni sospese perché era in corso un'assemblea degli studenti. Con la scusa di un'esercitazione ha cominciato a toccarla e poi l'ha baciata. Dopo, il docente si sarebbe congedato da lei dandole addirittura un appuntamento per i giorni successivi e con un luogo preciso: davanti alla macchinetta del caffè della scuola.

Nel corso dell'inchiesta l'insegnante si sarebbe scusato per il gesto col padre della 17enne, ammettendo di aver commesso un terribile errore. Sempre nel processo si sarebbe difeso dicendo di stare attraversando un periodo difficile per la separazione della moglie. La minorenne, da parte sua, ha negato che vi fosse consenso da parte sua, come invece asserito dal prof. Ha subito raccontato tutto al padre, rimanendo impietrita per il comportamento dell'uomo.

L'uomo all'epoca dei fatti fu colpito da un provvedimento disciplinare di sospensione dall'insegnamento. Adesso è stato trasferito e attualmente insegna in un istituto fuori provincia.