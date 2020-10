Casa Borgioli, il luogo della memoria per le calzature d'eccellenza

Abbandonare il luogo in cui si è vissuto per decenni, dove il mestiere è diventato eccellenza, dove un'intera famiglia ha impiegato il suo tempo in quello che sapeva fare meglio, è certamente difficile. Chi non conosce il suo passato non può sapere dove andare nel futuro e questo alla Fratelli Borgioli lo sanno bene.

A La Stella di Vinci è nata la storia dell'azienda specializzata nella produzione di scarpe in pelle di alta qualità con René e Valerio, i fratelli Borgioli da cui prende il nome la ditta. Di generazione in generazione (siamo alla terza) il cascinale di campagna si è allargato, con capannoni costruiti nei decenni per la produzione aumentata. La storia si è stratificata e qui, fino al 2018, venivano prodotte scarpe indossate da vip come Brad Pitt e George Clooney.

Nel 2018 la produzione si trasferisce nella vicina Lamporecchio, con un edificio all'avanguardia e una produzione modernizzata per le attuali esigenze. Ma la famiglia Borgioli non dimentica le sue radici. Per questo sabato 10 ottobre è stata inaugurata Casa Borgioli, nella vecchia sede di via Maremmana.

Una pietra miliare della storia del calzaturiero, all'interno del distretto che ha fatto la storia. Per l'occasione si è tenuta una performance teatrale ideata e realizzata da Firenza Guidi, dove nel capannone della produzione è stata mostrata la storia della famiglia Borgioli con balli e recitazione.

Dopo aver mantenuto la stanza "dove tutto è cominciato" per Valerio e René, anche i capannoni con la produzione della manovia è stata 'congelata' per mostrare a turisti e curiosi quali sono i passaggi per la produzione di una scarpa di qualità e di eccellenza. Una 'memory factory', un luogo della memoria dove l'industria ha fermato le lancette dell'orologio per non dimenticare le origini della Fratelli Borgioli. Diventerà un museo, si stanno muovendo i primi passi per un accreditamento ufficiale a fianco della rete museale di Vinci.

Al primo piano della palazzina invece lo store dedicato. Giacomo Fioravanti assieme a Urbano e Soriano Borgioli ci raccontano che è stato pensato non come un mero spaccio ma anch'esso un luogo dove il cliente e l'esperienza decennale della famiglia Borgioli si incontrano. Sapere e scoprire di più sulle lavorazioni in pelle diventa un 'diritto' per chi si avvicina al mondo delle calzature di qualità.

Fratelli Borgioli non è solo un luogo fisico. Da tempo è possibile acquistare le scarpe e i prodotti di pelletteria online all'indirizzo FratelliBorgioli.com. Dal 19 ottobre sarà possibile ordinare la nuova collezione, mentre adesso sono disponibili a prezzo di saldo gli ultimi esemplari di questa stagione.

Casa Borgioli è aperta la mattina dalle 9 alle 12 di lunedì e sabato, al pomeriggio dalle 16 alle 19 il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Chiusura mercoledì e domenica.

Fratelli Borgioli

Via Maremmana, 171

50059 La Stella | Vinci (FI)

Telefono 0571.585881 - 0571.585845

Facebook: FratelliBorgioli

Instagram: fratelli_borgioli

Linkedin: Fratelli Borgioli S.r.l.