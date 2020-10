Nuova seduta del Consiglio comunale a Pisa

Si terrà in presenza, e non più da remoto, la seduta di domani, martedì 13 Ottobre, (dalle 14,30, sala Delle Baleari), del Consiglio Comunale. Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa. La seduta sarà aperta da alcune comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai. Successivamente, grazie ad un question time della consigliera Benedetta Di Gaddo (PD) che è anche Vicepresidente del Consiglio Comunale, si parlerà del grave episodi accaduto ieri sera in piazza Dei Cavalieri dove due studentesse sono state aggredite e poi spinte a terra a Pisa per aver rifiutato un invito a bere. Su tutto questo risponderà l’assessora alla sicurezza cittadina del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. A seguire interpellanze, interrogazioni e mozioni. Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno, tutte in presenza, martedì 20 3 e martedì 27 Ottobre, dalle 14,30, Sala Delle Baleari.

Fonte: Ufficio Stampa