Coronavirus: chiuse preventivamente due scuole a Montalcino

Gli studenti fuori sede sono risultati positivi, per questo è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura dal 13 al 18 ottobre, di due scuole superiori a Montalcino, dove "ad oggi non risultano casi positivi al Coronavirus". Il sindaco Silvio Franceschelli ha emesso un'ordinanza che riguarda il liceo linguistico Lambruschini e l'Istituto professionale agrario Ricasoli.

"In seguito a taluni casi di positività di studenti fuori sede che gravitano sulle scuole superiori di Montalcino e dichiarati positivi al proprio domicilio, è stata disposta con ordinanza sindacale, avente valore precauzionale, la chiusura di tutte le scuole superiori del comune di Montalcino e precisamente: Liceo Linguistico Lambruschini e Istituto Professionale Agrario. Tale provvedimento preventivo s'impone in forma cautelare ed in ragione della migrazione sul capoluogo Montalcino di studenti provenienti da fuori sede e dichiarati positivi al proprio domicilio e l'interconnessione con il trasporto pubblico locale, la sosta in attesa di coincidenza e la promiscuità scolastica possono essere fattori ricettivi e diffusivi del virus. Senza nessun allarmismo ma con la precauzione ed il senso di responsabilità di sempre si invitano tutti i cittadini di Montalcino, i lavoratori fuori sede, i commercianti, le imprese e tutti coloro che hanno contatti col pubblico ad intensificare le misure precauzionali e di igiene. Un'attenzione particolare si chiede agli studenti ai quali si ricorda di attenersi con scrupolo alle misure di tutela soprattutto durante il trasporto scolastico, mantenendo la distanza in salita e discesa, tenendo sempre la mascherina ed igienizzandosi le mani con continuità. Si ricorda a tutti che le misure di distanziamento sociale e precauzione sono una regola imprescindibile in questa fase e violazioni reiterate che mettono a repentaglio l'incolumità pubblica saranno sanzionate".