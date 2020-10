Covid, limite di visite nelle RSA e 17.500 tamponi al giorno: le ordinanze della Regione

Un protocollo condiviso con i gestori delle RSA per limitare il contagio, poi l'obiettivo di 17.500 tamponi con screening rapido. Sono queste le misure annunciate dal presidente della Regione Eugenio Giani in attesa del Dcpm che il Governo sta preparando in queste ore e che darà ulteriori indicazioni sulle misure da attuare per contrastare l'epidemia da Covid-19.

"Al di la dell'intervento del governo - ha spiegato Giani - varerò due interventi significativi a partire da un protocollo d'intesa per le strutture RSA. Il nostro intento è di limitare il contatto fisico tra pazienti e parenti, è evidente ciò va negli interessi degli stessi ospiti. Il contagio che può venire dall'esterno poi diventa una catena di contagi che minano tutto il sistema. Accanto a questo però stiamo predisponendo un sistema per mantenere da remoto il contatto diretto tra ospite e familiari, nonché un tavolo di lavoro per monitorare costantemente la situazione con i rappresentanti della Rsa. Con la seconda ordinanza vogliamo arrivare ai 17.500 tamponi con screening rapido al girono da qui a una settimana. La tracciabilità è l'elemento fondamentale per intervenire". Giani ha spiega che il protocollo per le RSA dovrà essere attuato di comune accordo con le rappresentanze delle strutture: oggi è stata inviata la bozza del protocollo, se questa sarà accolta positivamente dalla strutture "in due o tre giorni sarà efficace", ha detto Giani.

Giani ha ribadito che altre disposizioni anti-Covid dovranno per forza di cose essere legate al Dcpm in preparazione da parte del Governo che potrebbe di fatto imporre misure su cui poi la Regione dovrebbe reintevenire: "È evidente che quando si parla di attività sportive e associazione da gestire, o interventi su dispositivi di protezione, movida e aperture attività commerciali, è inutile fare ordinanze prima del Dcpm", ha detto Giani che poi chiarisce la posizione della Regione Toscana rispetto alle indicazioni del Governo: "Non sarò il presidente di regione che per protagonismo fa una ordinanza in più, preferirei farne una in meno. Il governo deve essere protagonista: non siano più a marzo-aprile dove al di la dell'appennino c'era un numero di contagi e morti diverso, ora tutte le regioni sono a rischio. E giusto vi sia un livello di coordinamento e di indicazione di comportamenti e norme che il governo fa e che noi possiamo modificare solo in casi ben giustificati"