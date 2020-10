Frane su via Lucardese, interrogazione di Scipioni (Cdx)

Un'interrogazione in Città Metropolitana di Firenze per sapere quali siano i tempi di intervento per il ripristino del tratto di strada interessato dalle frane sulla Sp 79 Lucardese al Km 3 (loc. Pino) e al Km 6, nei comuni di Certaldo e Montespertoli. L'ha presentata il capogruppo del Centrodestra per il Cambiamento Alessandro Scipioni.

Lungo la strada "negli anni trascorsi, quantomeno a decorrere dal 2013, si sono verificate nel tempo numerose frane a ridosso della sede stradale. Risulta, tra l’altro, l’esecuzione di numerosi interventi di natura manutentiva ma nessuno di questi ha avuto l’auspicato carattere risolutivo"

A fronte dell’impiego "di considerevoli esborsi di denaro pubblico e nonostante le puntuali rassicurazioni intervenute, a tutt’oggi la strada in questione presenta dei gravi problemi in ordine alla sua percorribilità", sottolinea Scipioni: la strada "in due tratti, risulta transitabile soltanto a senso unico alternato. Le due frane si sono verificate nel corso dell’anno 2019, a loro volta causate da copiose piogge. La situazione di precarietà del tratto stradale indicato è nelle condizioni descritte da oltre un anno di tempo".

Nonostante "l’apparente carattere di secondarietà, la strada in questione è molto utilizzata dagli automobilisti, in quanto consente di arrivare all’ingresso della FiPiLi in tempi più rapidi. Il disagio sofferto è di considerevole entità, sia per i privati cittadini, sia per le aziende agricole che con mezzi di rilevanti dimensioni utilizzano il tratto di strada in questione, sia in generale per le aziende".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze