Fuga di gas in via Bolognese, senso unico alternato. Forti disagi al traffico

Per lavori urgenti di Toscana Energia questa mattina è stato istituito un senso unico alternato in via Bolognese all’altezza della Lastra. Da quanto si apprende si tratterebbe di una fuga di gas. Si registrano forti rallentamenti in ingresso città a partire da Trespiano. Per chi è diretto in città consigliati itinerari alternativi a partire da Pratolino. Sul posto anche la polizia municipale, che ha istituito un senso unico alternato all'altezza della Lastra.