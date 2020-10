Il sindaco Gherardini saluta don Giuseppe Volpi, in partenza per Fauglia

Don Giuseppe Volpi, parroco di Palaia e Partino, si trasferirà per prendere servizio a Fauglia. In occasione della nomina del reverendo, il sindaco Marco Gherardini ha voluto salutarlo e ringraziarlo per i 15 anni a servizio della comunità di fedeli.

"Con sentimenti di gratitudine - si legge nella comunicazione - mi preme inoltre sottolineare il valore del Suo prezioso e appassionato contributo alla vita culturale dei nostri paesi. Mi consenta di esprimerLe un ringraziamento speciale per la positiva collaborazione registrata in questi anni tra le autorità religiose e civili, sempre e fermamente nello spirito di comune perseguimento del bene della persona e dalla collettività. Voglia accogliere altresì i migliori auguri per la prosecuzione del Suo cammino di servizio pastorale".