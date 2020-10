Macchinario in corto in ditta di Ponte a Egola, intervenuti i vigili del fuoco

Macchinario in corto circuito in una ditta di pellami a Ponte a Egola, frazione di San Miniato, nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli poiché il comando di Pisa era impegnato in un altro intervento. Le operazioni di spegnimento sono durate per circa un'ora e mezza. Fiamme domate nell'azienda, il macchinario risulta danneggiato, così come il tetto sovrastante.

Non si segnalano persone coinvolte.