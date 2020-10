I vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti sul ponte Leonardo a Terranuova Bracciolini, per un incidente stradale che ha coinvolto 5 autovetture. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico 3 feriti per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi.