Investe donna sulle strisce in piazza Beccaria, pedone e scooterista in codice rosso

Incidente a Firenze in piazza Beccaria poco dopo le 17:30 di oggi, 12 ottobre. Una donna di 67 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali. Non è chiaro se il centauro sia passato con il rosso. La donna investita è stata trasportata all'ospedale di Careggi in codice giallo. In codice rosso il 20enne che guidava lo scooter, anch'egli trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Firenze.

Da quanto emerge l'impatto sarebbe stato molto forte, tanto da sbalzare di parecchi metri lo scooterista rispetto al punto in cui è stato investito il pedone.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale che deve ancora sentire i coinvolti, eventuali testimoni e visionare le immagini delle telecamere. Entrambi sono stati soccorsi a e portati in ospedale in codice rosso. La direttrice viale Gramsci-viale Giovane Italia è stata sulla corsia interna della piazza lato Borgo La Croce per le operazioni di soccorso e i primi rilievi. Poco dopo le 18.30 la carreggiata è stata liberata. Molte le pattuglie della Polizia Municipale impegnate per i rilievi e la viabilità che ha registrato forti risentimenti. Adottato un piano semaforico per agevolare il deflusso dei veicoli in direzione Arno.

Notizia in aggiornamento