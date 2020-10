Lavori alla scuola Martin Luther King di Pistoia

Questa mattina nei plessi dell'istituto comprensivo Martin Luther King è iniziata la realizzazione di nuovi accessi esterni per facilitare l’entrata e l’uscita degli studenti, così come previsto dalle misure anti-Covid. Si parte dalla scuola dell'infanzia ''Gianni Rodari'' di San Sebastiano, per poi proseguire con quella di Badia a Pacciana, e quindi con le primarie ''Modesta Rossi'' di Ponte alla Pergola e ''Maestra Elisabetta'' di Piuvica, per un investimento complessivo di oltre 100.000 euro.

Proseguono, dunque, gli interventi elaborati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dai tecnici del servizio edilizia scolastica del Comune e finanziati con i fondi strutturali europei, che per i sei Istituti comprensivi di Pistoia ammontano complessivamente a 520.000 euro.

Visto che riguardano la sistemazione e la suddivisione degli spazi esterni, i lavori ai plessi dell'istituto Martin Luther King andranno avanti per qualche settimana, senza interferire con l'attività didattica.

«Terminati gli interventi per la suddivisione degli spazi interni per la formazione di nuove aule e con opere di impiantistica, finalizzati a permettere la ripresa delle lezioni in sicurezza – evidenzia Alessandra Frosini, assessore all'edilizia scolastica –, ora proseguiamo con quelli di sistemazione degli spazi esterni. Il Comune di Pistoia è intervenuto sui plessi scolastici in tempi veramente stretti, elaborando progetti, attivando procedure di affidamento dei lavori e iniziando le opere necessarie a rimodulare gli spazi didattici. È una corsa contro il tempo per adeguare tutte le scuole alle norme anti-contagio, rimodulando gli spazi.»

Partendo dalla scuola dell'infanzia ''Gianni Rodari'' di San Sebastiano, la ditta appaltatrice porterà avanti opere di sistemazione dell'area esterna pertinenziale, la messa in sicurezza dei vialetti e percorsi esterni al fine di diversificare i vari punti di entrata e uscita dall'edificio. Lo stesso tipo di interventi verrà portato avanti anche negli altri tre plessi, a Badia a Pacciana, a Ponte alla Pergola e a Piuvica, in alcuni casi anche realizzando nuovi accessi con opere impiantistiche elettriche connesse.

Oltre ai lavori di adeguamento anti-Covid in fase di realizzazione, con l’obiettivo di garantire edifici sicuri e funzionali con lavori di miglioramento sismico, rifacimenti strutturali, riqualificazioni energetiche e adeguamento degli spazi, nei mesi estivi l'Amministrazione comunale ha aperto e concluso ulteriori 12 cantieri. Questi lavori di messa in sicurezza e di sistemazione realizzati nei diversi edifici scolastici durante il periodo estivo hanno impegnato l'Amministrazione comunale per 1.700.000 euro.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa