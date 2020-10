Lotus Cup sotto la pioggia al Mugello, spettacolo di Grimaldi e De Virgilio

Weekend bagnatissimo al Mugello Circuit in occasione del terzo appuntamento Lotus Cup Italia 2020 che ha visto al via sedici Lotus Elise Cup PB-R.

Dopo le qualifiche, che hanno visto il giovane Daniel Grimaldi prevalere con ben 0″7 di vantaggio su Giuseppe De Virgilio e Giacomo Giubergia (Pellin Racing) in una Super Pole tiratissima, in entrambe le gare le emozioni si sono moltiplicate grazie anche alla pioggia battente che si è presentata domenica sul tracciato toscano.

In Gara 1, partita in regime di Safety Car proprio per la notevole quantità d’acqua presente sull’asfalto e per la scarsa visibilità, ha visto subito tre piloti fare il vuoto nei confronti del resto del gruppo: Franco Nespoli (Aggressive Team Italia), Giuseppe De Virgilio e Daniel Grimaldi hanno dato vita infatti a uno spettacolare duello che ha visto prima il bi-campione elvetico portarsi al comando per poi doversi arrendere a uno straordinario De Virgilio che, nella seconda parte di gara, ha fatto la differenza portando a casa la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta il mese scorso a Vallelunga, qui in condizioni decisamente più difficili.

E proprio il meteo ha causato qualche grattacapo in più a Pasquale Serratore, Alberto Grisi e Sergio Galbusera, tutti autori di testacoda, con Grisi però capace di risalire fino all’8° posto finale. Bella lotta ai piedi del podio tra Fabio Radice, Giacomo Giubergia ed Enrico Riccardi, con il brianzolo bravo a portarsi in terza posizione nel corso del quarto giro e mantenendola in solitaria fino alla bandiera a scacchi e aggiudicandosi la vittoria tra gli Over 50; alle sue spalle Giubergia ha prevalso di un soffio sull’esperto rallista di Elitcar. Buono l’esordio per Johannes Zelger e Sergio Galbusera (V&V Engineering), rispettivamente 9° e 12° al traguardo, i quali hanno preceduto Stefano Bagnariol, Matteo Riccardi e Francesca Bagnariol.

In Gara 2, ancora asfalto bagnato e griglia di partenza invertita per i primi 8 delle qualifiche (come da Regolamento) a rendere il tutto ancora più entusiasmante sin dal via. Il primo colpo di scena porta il nome di De Virgilio: il vincitore di Gara 1 è stato infatti costretto a prendere il via dalla corsia box per un errore durante la procedura di avvio. Allo spegnersi delle luci rosse hanno mantenuto le posizioni nell’ordine Vito Utzieri, Stefano Zerbi, Alberto Grisi ed Enrico Riccardi, con quest’ultimo però subito all’attacco insieme a Franco Nespoli, autore di uno splendido sorpasso all’esterno all’uscita della curva Poggio Secco che ha fatto da preludio alla sua leadership di gara, conquistata pochi metri dopo ai danni di Zerbi.

Ben presto la lotta per la vittoria si è delineata proprio tra l’esperto svizzero e il giovane Daniel Grimaldi, risalito di diverse posizioni già nel corso del primo giro. Il sorpasso del weekend porta invece la firma di Fabio Radice, infilatosi incredibilmente tra Utzieri e Riccardi all’entrata delle Biondetti con una manovra spettacolare, che gli è valsa due posizioni in un colpo solo. Il secondo giro ha visto concretizzarsi l’episodio chiave della gara, con Grimaldi che ha sferrato l’attacco ai danni di Nespoli, conquistando la prima posizione, nonostante il portacolori dell’Aggressive Team Italia abbia poi provato più volte a impensierire la blu Elise nella seconda parte di gara.

Detto di Radice, 3° al traguardo, è risalito come una furia fino ai piedi del podio De Virgilio dopo un’avvincente battaglia con Grisi prima e Zerbi dopo. Opaca la prestazione di Giubergia (solo 7°), che ha chiuso alle spalle di Enrico Riccardi; l’altro portacolori della squadra milanese – Matteo Riccardi – si è invece reso protagonista di uno spettacolare testacoda senza conseguenze alla Casanova-Savelli chiudendo solo 15°.

Buona prova di Serratore (9° dietro a Grisi), che ha in parte riscattato l’errore di Gara 1 così come quella di Galbusera, in grado di tenere il passo di un veterano come Utzieri, rispettivamente 10° e 11°. A chiudere la classifica Abbati, Zelger, Stefano Bagnariol, il già citato Riccardi e Francesca Bagnariol, la cui confidenza con l’Elise Cup PB-R cresce sempre più e autrice di un weekend senza alcun errore.

Un risultato importante quello messo a segno da Grimaldi al Mugello, che gli consente di issarsi in testa alla classifica assoluta, tuttavia molto corta. I primi cinque piloti sono infatti racchiusi in 12 punti, con Grimaldi a quota 112, Nespoli 108, Giubergia 103 e De Virgilio 100.

Prossimo appuntamento per il trofeo tricolore ufficiale Lotus Cars a Magione (Autodromo dell’Umbria) nel weekend del 24-25 Ottobre.

Fonte: Ufficio stampa