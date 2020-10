Lucca Bimbi, nuovo appuntamento al Real Collegio

Dall'Area Scientifica e Preistorica al nuovo Percorso Emozionale delle Fiabe, dalla mini mostra dinosauri all'area Lego. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 20, nella splendida cornice del Real Collegio di Lucca, prende vita la 5° edizione di “Lucca Bimbi”, la grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini da 0 a 12 anni e alle famiglie, ideata da Vitalba Scalia, Carmelo Arena e dal piccolo Manuél, e organizzata e promossa da Conexo APS, con il gratuito patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

Tra le novità di questa 5° edizione di Lucca Bimbi, al 1° piano della location il rinnovato percorso delle fiabe “Favoleggiando di Fiaba in Favola,” con allestimenti fiabeschi e con le principesse più amate. Sempre al 1° piano sarà ospitata la mostra “Il Favoloso Gianni, antologia murale in 21 pannelli” in omaggio a Rodari, ma anche un “omaggio al Piccolo Principe” con set foto e istallazioni artistiche ispirate al famoso racconto di Antoine de Saint-Exupéry, e poi opere pittoriche ispirate a “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari. Il viaggio nella fantasia continua nella stanza “Omaggio a Harry Potter”, e nel corridoio dove prenderà vita “Il Piccolo Mondo Incantato”, il regno della fantasia tutto in miniatura!

Le novità continuano con l'“Area Scientifica”, un'area culturale con zona dedicata alla biologia e alle tracce degli animali, e una dedicata alla geologia e alla chimica con la simulazione di una vera esplosione vulcanica su un modello in scala.

Altre nuove aree da segnalare l' “Area Kung-Fu” e l' “Area Creativa” con esibizioni e laboratori, ma anche una stanza “S.O.S Genitori”, dedicata all'ascolto con esperti del Centro Clinico DAS.

Numerose le conferme e le collaborazioni, fra le quali quella con l'archeologa Marcella Parisi, che curerà insieme al suo team di esperti “l'Area Preistorica”, proponendo la ricostruzione di un vero campo di caccia primitivo, e con vari interventi di alto valore didattico e culturale. Presente anche l'“Area Lego” con i suoi 200 mq di spazio, più di 100 kg di mattoncini, laboratori liberi, mostra espositiva, e l'angolo shop!

Altra piacevole conferma, l'area dedicata ai giochi in legno, “C'era una Volta il Gioco”. Un'area antica che invita alla lentezza, e promuove l'interazione genitore/bambino, con tantissimi giochi in legno, e piccoli spettacoli di micro magia e giocoleria.

Molte ancora le iniziative da segnalare, dalla presenza di un volteggiante e coraggioso “Spiderman”, al simpatico “Bing”, il vivace coniglietto tanto amato dai bambini. Grande attesa anche per la Mini Mostra Dinosauri, che sarà curata da Naturaliter azienda leader nel settore dei Musei Scientifici e di Storia Naturale, e che farà da anteprima alla vera mostra che a gennaio 2021, sempre al Real Collegio, porterà per la prima volta a Lucca i Dinosauri.

“Per noi Lucca Bimbi - spiega la creatrice della manifestazione Vitalba Scalia - , rappresenta un luogo sospeso fra realtà e fantasia. Un luogo che stimola ‘l'essere bambino’ presente in tutti noi, un inno alla vita, alla meraviglia, alla creatività e un modo per dare valore al tempo trascorso con i nostri cari, un bene che tutti abbiamo ma del quale non siamo più grati. Lucca Bimbi ha fatto nascere meravigliose collaborazioni e progetti che ci auguriamo che se Dio vorrà, potremo vedere realizzati. Fra queste appunto la già citata mostra ‘Dinosauri, la Terra dei Giganti’. Crediamo fermamente che Lucca Bimbi sia un messaggio di amore, una cassa di risonanza, un invito rivolto a tutti a non avere fretta. Ad apprezzare la bellezza delle piccole cose, la meraviglia che ci circonda, e di quanto tutto ci apparirà infinitamente più bello se impareremo a ‘Guardare la Vita da Un'altra Prospettiva’” .

L'evento sarà arricchito anche da vari espositori di eccellenza con articoli, prodotti e servizi a tema. Postazioni con gustose crepés, gelati, zucchero filato e popcorn, e servizi accessori, quali “l'Area Food” ricca di panini per tutti i gusti, sfiziosità, ma anche primi piatti, e specialità giapponesi dei Karē No Kuruma, che sono anche sponsor insieme a Mc Donald's, Kids Forest, Ecoverde, Stikets solo per citarne alcuni.

