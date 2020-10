Maltempo del 24-26 settembre: i privati danneggiati possono richiedere il contributo regionale entro il 15 ottobre

Il Comune di Certaldo rende noto che la Regione Toscana, con una comunicazione ricevuta in data 11 ottobre 2020, ha attivato le procedure per la richiesta del contributo di immediato sostegno ai privati in seguito agli eventi metereologici del 24-26 settembre scorsi.

I privati che intendono fare richiesta dovranno però farlo utilizzando gli appositi moduli disposti dalla Regione Toscana, ed entro e non oltre le ore 23,59 di giovedì 15 ottobre 2020.

I moduli sono scaricabili dal sito www.comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa