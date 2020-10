Padel, a 11 e 14 anni vincono contro squadra di adulti: l'impresa di Vittoria e Michela del Club Villanuova

Il padel toscano è in buona salute e soprattutto conta due importanti presenze del vivaio. La conferma arriva dalle Finali Nazionali Msp. A partecipare al torneo dello sport di ispirazione tennistica anche le più giovani giocatrici delle finali nazionali, direttamente da Empoli. Vittoria Giraldi, 11 anni, e Michela De Luca, 14 anni, hanno vinto 6-3 e 7-6 contro una squadra di adulti. Le due fanno parte del Padel Club di Villanuova, frazione del comune di Empoli. Grazie a quella vittoria il team è riuscito a strappare la penultima posizione, davanti al Padel Sporting di Martinsicuro. Un risultato sicuramente incoraggiante per le giovanissime atlete. Le 9 squadre erano in lotta per il titolo italiano amatori da 6 regioni diverse, all'interno del Green House Padel a Santa Maria delle Mole.