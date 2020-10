Senza mascherina aggredisce tre agenti della municipale a Firenze, arrestato

Senza mascherina ha aggredito gli agenti di Polizia Municipale a Firenze che lo avevano fermato e tre sono dovuti ricorrere alle cure al Pronto Soccorso. Si tratta di un uomo che oggi pomeriggio è stato ripreso da una pattuglia perché stava passeggiando insieme a una donna in via Calzaiuoli entrambi senza mascherina. L’uomo, che da accertamenti successivi è risultato di origine albanese, ha cominciato a polemizzare e successivamente a dare in escandescenze sostenendo di avere il diritto di stare senza mascherina. La pattuglia ha chiesto rinforzi ma l’uomo e passato dalle parole ai fatti aggredendo fisicamente gli agenti tanto che sono andati al Pronto Soccorso. L'uomo è stato arrestato per violenza resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Domani si terrà la direttissima per la convalida dell’arresto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa