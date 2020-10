Vacciniamo al Ceppo, sedute straordinarie e call center dedicato

”Vacciniamo al Ceppo”. E’ il progetto dei Medici di Famiglia per le sedute straordinarie della vaccinazione antinfluenzale

La SDS pistoiese istituisce anche un Call Center per le prenotazioni.

Scritto da Daniela Ponticelli, lunedì 12 ottobre 2020

Pistoia – E’ già pienamente operativa la task force aziendale per incentivare il più possibile la Campagna di vaccinazione antinfluenzale. L’Azienda, in raccordo con le indicazioni regionali ha previsto di destinare spazi distrettuali aziendali e personale al fine di implementare le vaccinazioni.

Nella zona distretto pistoiese da oggi (lunedì 12 ottobre) prende il via anche il progetto organizzato dal Medici di Famiglia “Vacciniamo al Ceppo” che prevede sedute straordinarie vaccinali che si svolgeranno nei cinque ambulatori del nuovo Punto Prelievo.

Per le prenotazioni la SDS pistoiese ha anche istituito un Call center dedicato. Saranno i medici stessi a dare all’utenza le indicazioni per accedere alla prenotazione.

“Quest’anno dobbiamo tutti insieme operare uno sforzo davvero eccezionale per ottenere la più ampia copertura vaccinale e in particolare attraverso essa tutelare soprattutto i nostri anziani e i bambini, le persone più fragili e coloro che sono già affetti da patologie croniche e, oltre a questo, il vaccino quest’anno serve anche a prevenire la diffusione del Covid19; per tutti questi motivi dobbiamo supportare i Medici di Famiglia, che sono in questo momento in prima linea, e aiutarli quindi con ogni mezzo possibile all’effettuazione delle vaccinazioni per salvaguardare la salute di tutti”, ha dichiarato la dottoressa Anna Maria Celesti, Presidente della SDS pistoiese.

Gli assistiti dei Medici di Famiglia che hanno aderito al progetto riceveranno i numeri telefonici per le prenotazioni. Al momento sono 22 i Medici di Famiglia, su 50, che dal martedì al sabato, sempre di pomeriggio, svolgeranno le sedute straordinarie.

I Medici sono: Antonella Allori, Roberto Barbieri, Umberto Bartoli, Stefano Biadene, Patrizio Biagiotti, Stefano Briganti, Barbara Calistri, Marco Corsini, Paola David, Anna Fedi, Daniele Fronges, Andrea Granati, Giulia Guidi, Stefano Giudi, Franco Morelli, Maria Grazia Peluso, Lara Romagnani, Patrizia Scartabelli, Eleonora Tronci, Renzo Vannucci, Massimo Venturini.

Negli Ambulatori del nuovo Punto Prelievi del Ceppo, messi a disposizione della ASL, i Medici di Famiglia saranno supportati dal personale dell’Azienda e dal Volontariato.

Si ricorda che l’obiettivo copertura della Campagna vaccinale di quest’anno è del 75% in particolare nelle fasce della popolazione più fragile e a rischio.

Fonte: Asl Toscana Centro