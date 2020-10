Verso Didacta 2021, il video messaggio del ministro Azzolina apre l'evento

Domani (martedì 13 ottobre alle ore 15) la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aprirà con un video messaggio VERSO FIERA DIDACTA 2021 – Da eventi straordinari, cambiamenti straordinari., l’evento in streaming di FIERA DIDACTA ITALIA, in programma fino a mercoledì 14 ottobre.

Due giorni di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola, un’occasione da non perdere per confrontarsi on line con gli specialisti del settore, per discutere insieme sul futuro della scuola e fare un primo passo verso FIERA DIDACTA 2021, che si terrà, per il quarto anno consecutivo, alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 19 marzo 2021.

Quattro gli eventi in programma, ai quali parteciperanno oltre 4mila docenti.

Il primo appuntamento è con L’educazione prescolare nell’era della digitalizzazione: un necessario riorientamento. Al vaglio i molteplici ed inediti scenari aperti con la recente riforma che ha inserito lo 0-6 all’interno del sistema di istruzione in modo organico. Il tema dell’uso delle tecnologie nell’infanzia si è rivelato, alla luce dell’esperienza di questi mesi, un aspetto controverso che richiede un dibattito approfondito.

Partecipano: Anna Ascani, vice Ministra dell’Istruzione, Giancarlo Cerini Presidente Commissione per il sistema integrato “Zerosei”, Wassilios Fthenakis Presidente Onorario Didacta International, Maria Antonietta Salvucci e Daniela Marrocchi del Ministero dell’Istruzione, Immacolata Aievoli dell’Istituto Comprensivo Via Baccano di Roma, Anna Maria Idile, Istituto Comprensivo Primo Levi di Marino (RM).

Moderatrice: Maria Assunta Palermo, Direttore Generale MIUR

Si parlerà di Didattica in rete: il digitale come risorsa nella seconda sessione dei lavori (dalle 17 alle 19), dove verrà affrontata la tematica delle necessità di sfruttare le opportunità che il digitale ci ha fatto scoprire in questi mesi per cambiare il modello scolastico e l’organizzazione della didattica. Partecipano:

Partecipano: Claudio Gagliardi, Dirigente area formazione e politiche attive del lavoro di Unioncamere, Stefania Bassi, Ministero dell’Istruzione, Tommaso Minerva, Presidente Società Italiana di e-Learning (SIe-L), Pierpaolo Limone, Rettore Università di Foggia, Elisabetta Mughini, Dirigente di Ricerca INDIRE, Wassilios Fthenakis, Presidente Onorario Didacta International, Pier Cesare Rivoltella, Presidente Sirem,

Moderatore: Giovanni Biondi, Presidente INDIRE

Mercoledì 14 ottobre, la seconda giornata si apre con Architetture scolastiche per una nuova organizzazione della didattica (dalle 15 alle 17). L’esperienza della pandemia, le opportunità del recovery fund, possono rappresentare un’occasione irripetibile di cambiamento strutturale. Cambiare gli ambienti rappresenta infatti un acceleratore importante per l’innovazione del modello scolastico: “Lo spazio insegna”.

Partecipano: Leonardo Tosi, Ricercatore INDIRE, Vanessa Pallucchi, Presidente Nazionale Legambiente Scuola e Formazione, Valentina Bianchi, Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), Giuseppe Capocchin, Presidente CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Moderatrice: Rossella Muroni, Deputata – Camera dei Deputati

Una scuola in mezzo al guado: l’autonomia scolastica incompiuta è l’ultimo evento della due giorni di VERSO FIERA DIDACTA 2021 (mercoledì 14 ottobre dalle 17 alle 19). Verranno affrontati i nodi spinosi dell’autonomia scolastica che dopo il suo varo risalente ad oltre 20 anni fa, è rimasta ancora largamente incompiuta. Una autonomia incompiuta rischia infatti di frenare processi di innovazione ormai irrinunciabili.

Partecipano: Antonello Giannelli, Presidente Associazione Nazionale Presidi (ANP), Roberto Pellegatta, Direttore della rivista ‘Dirigere scuole’ (DiSAL), Angelo Paletta, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Paola Nencioni, Ricercatrice Indire,

Moderatore: Patrizio Bianchi, Professore Università di Ferrara – Assessore della Regione Emilia Romagna.

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio Stampa