Abc Solettificio Manetti attesa a Siena sponda Mens Sana

Tutto pronto per il sesto appuntamento della preseason gialloblu: mercoledì alle ore 19.45 l’Abc Solettificio Manetti sarà infatti attesa a Siena sponda Mens Sana per testare la condizione e i progressi dei ragazzi di Paolo Betti a dieci giorni esatti dal via al campionato, il cui esordio è previsto sabato 24 ottobre a Valdisieve.

Dopo il test al PalaEstra l’Abc Solettificio Manetti tornerà in campo sabato 17 ottobre per l’ultimo scrimmage stagionale: alle ore 18 al PalaBetti arriverà la Virtus Siena per un antipasto di quello che si prospetta come uno dei match più attesi della stagione.

Fonte: ABC Castelfiorentino