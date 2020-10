Trova un'interruzione per lavori, fa scendere gli alunni dal pulmino e torna indietro: il caso a Empoli

Avrebbe fatto scendere gli alunni lungo via Motta di fronte a un'interruzione per lavori in corso e, dopo aver fatto inversione, sarebbe tornato indietro. Lo spiacevole episodio sarebbe successo nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, a Empoli. Protagonista l'autista di un mezzo di una ditta che ha in appalto il servizio durante l'emergenza Covid.

Alunni e alunne della scuola media Busoni sarebbero stati fatti scendere in via Motta. Erano a bordo del pulmino sulla tratta 2B Marcignana-Pagnana-Avane. Il Comune di Empoli, per il tramite dell’ufficio scuola, sta accertando le responsabilità dell’accadimento, emerso da segnalazioni delle famiglie degli alunni.

L’amministrazione comunale sta cercando di capire i motivi di questa condotta che in una nota definisce "inaccettabile e ingiustificata". Sempre il Comune "si scusa profondamente con gli studenti e con tutte le loro famiglie".

L’ufficio scuola del Comune di Empoli ha già preso contatti con l’appaltatore nei confronti del quale, se accertate le responsabilità, saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Il Comune sta provvedendo contattare tutti i genitori (di cui gli uffici comunali hanno il numero telefonico) per scusarsi dell’accaduto.

Stando alla nota diramata dall'amministrazione, l'ufficio scuola ieri (12 ottobre) ha comunicato all'appaltatore la presenza di lavori lungo la strada vicino a Pagnana. Ha pure comunicato un percorso alternativo. Secondo le indicazioni il pullman, dopo aver lasciato i ragazzi residenti a Marcignana, sarebbe dovuto rientrare lungo via Lucchese e portare gli altri studenti residenti a Pagnana. Pare invece che il percorso sia stato quello di passare da Pagnana, per poi far scendere anche i ragazzi di Marcignana che si sono arrangiati chiamando le famiglie e avvisandole dell’accaduto.