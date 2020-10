'Benvenuto fico secco' e premio 'L'aria' a Carmignano

Doppio appuntamento per questa domenica a Carmignano.

Dalle 10 alle 19 torna “Benvenuto fico secco”, seppure in versione ridotta rispetto agli anni scorsi per rispetto della normativa anti-Covid. In piazza G. Matteotti a Carmignano sarà allestito il tradizionale mercato agricolo, con il grande banco dell’Associazione Produttori fichi secchi di Carmignano, i banchi delle diverse aziende agricole del territorio con i loro prodotti di stagione e i banchi di altri presidi Slow Food. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

Fare “le nozze coi fichi secchi” era, fino a poco tempo fa, sinonimo di penuria e povertà. Carmignano, grazie alla bontà dei suoi fichi secchi e alla lunga tradizione di cui questi sono testimoni, ha smentito tale detto popolare. Dal 2001 i fichi secchi di Carmignano sono un prodotto riconosciuto da Slow Food, come presidio di qualità da salvaguardare e valorizzare, con un proprio disciplinare di produzione.

Alle 17, nella sala consiliare del Comune (piazza Vittorio Emanuele II, 3), si terrà la premiazione del IV Concorso d’arte contemporanea (pittura, grafica, scultura, fotografia, pittura digitale) “L’Aria, il respiro dell’infinito”. Il programma della premiazione prevede i saluti delle autorità e la presentazione della giuria e delle opere partecipanti, la premiazione dei vincitori nelle diverse sezioni e l’anteprima di “Sabbia d’anime”: impressioni di una quarantena di Francesco Nicosia.

Per le regole sul contingentamento, l’ingresso sarà consentito ad un massimo di 50 persone.

Le opere in gara saranno esposte all’interno del salone consiliare, visibili a tutti, nei seguenti orari: venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 16 alle ore 18.30; domenica 18 dalle ore 10 alle ore 12.30.