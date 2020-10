Coronavirus, 41 casi tra Empolese e comprensorio. 54 solo a Firenze

Sono 179 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta un decesso in provincia di Firenze. Di seguito il dettaglio.

100 casi in provincia di Firenze, di cui in zona empolese

Barberino di Mugello 1

Borgo San Lorenzo 2

Calenzano 1

Campi Bisenzio 4

Firenze 54

Greve in Chianti 1

Pelago 3

San Casciano in Val di Pesa 2

Scandicci 3

Sesto Fiorentino 3

Signa 3

Vicchio 1



22 casi in zona empolese

Castelfiorentino 3

Cerreto Guidi 1

Certaldo 3

Empoli 7

Fucecchio 4

Gambassi Terme 1

Montelupo Fiorentino 1

Montespertoli 1

Vinci 1

36 casi in provincia di Prato

Montemurlo 2

Poggio a Caiano 3

Prato 29

Vaiano 1

Vernio 1



24 casi in provincia di Pistoia

Agliana 4

Montale 6

Pistoia 9

Lamporecchio 1

Monsummano Terme 2

Montecatini Terme 1

Uzzano 1

19 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 1

Montopoli 2

San Miniato 9

Santa Croce 7

Fonte: Asl Toscana Centro