Coronavirus, classe in quarantena alla Vanghetti di Empoli

Uno studente positivo alla Vanghetti di Empoli la DS, Grazia Mazzoni, fa sapere: "Abbiamo una classe seconda in quarantena da oggi. Da stamani è già attiva la didattica a distanza. Tutti i professori fanno le videolezioni, seguendo l’orario regolare. La classe è partecipe. Ancora non sono a conoscenza del termine".

Non è il primo caso di singole o più classi poste in quarantena negli istituti empolesi. Dal 5 ottobre è in quarantena una classe di 26 bambini alla scuola dell'infanzia Peter Pan. Ancora da lunedì 12 ottobre per un caso rilevato in una classe della scuola primaria Leonardo da Vinci a Empoli, 26 ragazzi sono rimasti a casa.

Leggi anche

Fonte: Istituto Empoli Est