Covid-19, calano visitatori agli Uffizi. Schmidt: "Reazione a contagi in aumento"

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, commenta il calo di visite che si sta registrando nei musei in relazione all'aumento di casi di Covid-19.

"Vediamo già adesso che i nostri visitatori, nel loro comportamento, rispettano tutte le indicazioni e le raccomandazioni e seguono le notizie e gli sviluppi sui telegiornali. Abbiamo visto, dopo la grande crescita di luglio e agosto che ci ha portato a 3-4mila visitatori al giorno, dal momento in cui si è saliti oltre i mille contagi giornalieri, che questo trend di aumento nel flusso si è fermato. E vediamo nel mese di settembre una piccola flessione: una flessione però giusta, perché la gente reagisce a quello che sa, quindi non intraprende i viaggi come lo faceva in un momento di grande sicurezza paragonato alla situazione attuale. Ovviamente noi seguiamo scrupolosamente le indicazioni del Ministero della Salute. In questo momento non è previsto niente di specifico per i musei, ma se questo dovesse avvenire in futuro ci adegueremo immediatamente".

E' quanto ha spiegato oggi, a margine di una iniziativa a Firenze, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per l'eventualità di nuove restrizioni riguardanti i musei.