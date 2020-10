Covid, Mallegni (FI): "Risolvere caos trasporti scolastici con ausilio autobus turistici"

“La soluzione al problema che si sta vivendo in queste settimane rispetto ai mezzi di trasporti pubblici presi d’assalto soprattutto in orario scolastico è a portata di mano, evidente e pratica. I bus turistici, fermi da fine febbraio e oggi ancora bloccati dal nuovo DPCM che ha cancellato gemellaggi, gite e tutto ciò che riguarda in viaggi organizzati, potrebbero essere tranquillamente utilizzati per risolvere le problematiche legate al trasporto pubblico scolastico. Mi auguro che i Presidenti di regione e lo Stato centrale, non ultimo il Ministro dell'Istruzione Azzolina, si attivino immediatamente e mettono in campo queste risorse pronte, dando così anche una risposta alle imprese del settore dei bus turistici che fino a oggi sono state bistrattate anche dal Governo che prima ha promesso risorse per fare fronte ai leasing degli autobus che sono andati avanti senza che nessuno li ristorasse. Che il governo si muova e lo faccia rapidamente”. Lo dichiara il Senatore Massimo Mallegni, responsabile nazionale del dipartimento turismo di Forza Italia