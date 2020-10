Empoli Scacchi, il team Under 10 è campione regionale

Si è svolto domenica 11 ottobre a Prato il Campionato Regionale a Squadre Under 16 promosso del Comitato Regionale Toscane della Federazione Scacchistica Italiana. Al torneo, organizzato in modo impeccabile dal Circolo Pratese degli Scacchi, rispettando rigorosamente la normativa anti-Covid, hanno partecipato 21 squadre provenienti da tutta la Regione e suddivise nelle varie categorie; Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Empoli Scacchi ha partecipato con due squadre.

Grazie ad una grande prestazione la squadra Under 10, composta da Giovanni Provenzano, Giulio Sabatini, Aron Pratelli, Sara Rizzo e Gabriele Tozzi, capitanata dall’istruttore Manrico Padovani, si è aggiudicata il titolo di campione regionale 2020, conquistando 11 punti su 12.e vincendo il titolo matematicamente con un turno di anticipo.

Buonissima anche la prestazione della squadra Under 12, composta da Francesco Padovani, Emma Gherardi, Esmeralda Pratelli, Daniele Sabatini, capitanata dall’istruttore Graziano Furlani, che conquista il quarto posto dietro le forti compagini di Firenze, Prato, Lucca, dopo essere stata in lizza per il podio fino all'ultimo turno

Da considerare che 5 su 9 dei nostri giovani giocatori, erano al loro esordio assoluto in tornei ufficiali e che per la prima volta nella sua storia l’ASD Empoli Scacchi presentava delle formazioni giovanili in competizioni ufficiali.

Grande soddisfazione hanno espresso i dirigenti della associazione sportiva empolese per il risultato raggiunto, grazie all'impegno e alla passione che hanno dimostrato le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al torneo e che sono solo una parte di un folto gruppo di giovani scacchistici che dallo scorso anno partecipano ai corsi e alle lezioni tenute dagli istruttori Manrico Padovani, Graziano Furlani, Max Storelli e Daniele Cavaciocchi.

Fonte: Asd Empoli Scacchi