Giuntini SpA entra a far parte della holding Florence SpA, il primo polo produttivo dell’abbigliamento di lusso in Italia, una piattaforma leader a livello internazionale nella fornitura di prodotti di alta manifattura per i più importanti brands della moda, che fa leva sulle caratteristiche che da sempre definiscono il successo delle aziende familiari della tradizione artigianale italiana, quali l’alta qualità del prodotto offerto a prezzi competitivi e la capacità di garantire flessibilità nei tempi di consegna e nelle soluzioni impiegate.

Giuntini, azienda storica, leader nella produzione di abbigliamento di lusso e attiva da oltre cinquant’anni a Peccioli (PI), coniuga da sempre tradizione e innovazione, e si colloca tra le eccellenze del Made in Italy, come punto di riferimento per gli stilisti di tutto il mondo, che si affidano al suo know-how per la ricerca di nuovi materiali, colori e tendenze per disegnare le loro collezioni. In sinergia con altre due aziende storiche, Ciemmeci Fashion, specializzata nella produzione di capi in pelle, e Mely’s, eccellenza italiana nella maglieria, che vantano un’esperienza di oltre cinquant’anni nella produzione di abbigliamento di lusso, Giuntini si unisce a due realtà con capacità di alto livello e professionisti di grande esperienza, con l’obiettivo di valorizzare e sviluppare ulteriormente questa piattaforma del lusso made in Italy. Florence SpA nasce con tutti i presupposti per rappresentare una risposta efficace alle esigenze delle case di moda che sono alla ricerca di qualità, www.giuntini.com efficienza organizzativa e attenzione alla sostenibilità, una piattaforma produttiva, con le competenze necessarie a garantire i massimi livelli di sostenibilità del business della moda.

Florence deterrà il 100% delle tre aziende e sarà controllata, per il 65% dal consorzio guidato da VAM Investments e Fondo Italiano d’Investimento e per il restante 35% dalle famiglie fondatrici delle tre aziende, che manterranno la guida operativa e investiranno in maniera significativa nel progetto. La famiglia Giuntini, alla guida dell’azienda fondata da Landa Sabatini nel 1957, è orgogliosa di essere parte di questo progetto industriale di lungo termine, che si delinea come una garanzia di continuità e di crescita aziendale. La possibilità di riunire alcune eccellenze manifatturiere italiane all’interno di un’unica piattaforma produttiva dedicata all’abbigliamento di lusso rafforzerà le singole specificità nell’ambito di un contesto più strutturato, con il vantaggio di avere alle spalle investitori solidi e all’interno un management esperto e pronto a supportare e sostenere le aziende verso una crescita costante, per affrontare in modo più sereno un futuro sempre più ricco di sfide.

Fonte: Ufficio Stampa