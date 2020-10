Il Minimal Teatro presenta la stagione 2020-2021

Il Minimal Teatro di Empoli dopo la riapertura nazionale dei teatri nel giugno scorso, nel pieno rispetto delle norme indicate per i luoghi di pubblico spettacolo, ha subito ripreso le proprie attività.

A luglio, in collaborazione con il Comune di Empoli è stato sede di attività estive di propedeutica teatrale per bambini e adolescenti oltre essere, struttura di residenza temporanea di artisti e compagnie provenienti da tutt'Italia.

In questo contesto venerdì scorso ha iniziato la sua attività di promozione della stagione teatrale 2020-2021 con lo spettacolo Trame su misura di e con Renzo Boldrini, che con la sua estrosità ha catturato l’attenzione di grandi e piccini. Ma era solo un assaggio dopo mesi di silenzio.

Il Minimal teatro è un luogo dove vengono rispettate tutte le indicazioni di contenimento dell’emergenza Covid 19, con sanificazione e igienizzazione periodica come indicato dal DPCM ministeriale, pertanto è da ritenersi un luogo sicuro di lavoro, di incontro e di spettacolo.

“Non possiamo non pensare a ciò che è accaduto. L’emergenza Covid ha costretto i sipari ad abbassarsi e a chiudere teatri e cinema, luoghi principe della cultura- esordisce Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro-. Noi abbiamo deciso di confermare la nostra stagione per dare anche un segnale di rinascita. Non è facile, ci sono difficoltà oggettive che il nostro settore deve affrontare, ma non ci arrendiamo. Questa stagione raccoglie le migliori produzioni per bambini e famiglie, oltre ad attori di stimata professionalità e premiati dalla critica, che saranno protagonisti della rassegna Teatro contemporaneo. Ci sarà anche una serata dedicata al nostro amico Giacomo Verde, regista e artista multimediale, scomparso in pieno lockdown. Per anni ha collaborato con Giallo Mare Minimal Teatro e noi lo ricorderemo come avrebbe voluto lui: su un palcoscenico”.

“I teatri – sottolinea Beatrice Magnolfi, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo – sono luoghi frequentati da un pubblico responsabile, attento al rispetto delle misure di sicurezza anti contagio. Un pubblico che ama lo spettacolo dal vivo e l’esperienza di crescita e arricchimento culturale che questo offre all’intera comunità.

Dire Fare Teatrare eTeatri di confine, le rassegne dedicate ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, proposte da Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con il Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro, contribuiscono alla formazione dei nuovi pubblici e alla costruzione della comunità del futuro”

“L’amministrazione comunale supporta, e lo ha fatto anche durante il lockdown attraverso il web, le iniziative culturali. Senza cultura è impensabile vivere. Abbiamo bisogno di eventi teatrali, musicali e non solo, per sostenere una categoria, quella degli artisti, vittime silenziose delle conseguenze della pandemia.

L’emergenza però non è terminata e purtroppo l’aumento dei casi nelle ultime ore ne è la testimonianza. Se vogliamo mantenere vive le nostre abitudini è necessario non abbassare il livello di guardia. Giallo Mare è riuscita a presentare un calendario ricco e vivace di eventi per un differenziato pubblico: dal teatro contemporaneo, a quello rivolto alle famiglie e ai tanti laboratori teatrali, e non solo. Ogni volta che un sipario si alza è un’emozione unica per chi vive e ama la cultura” così commenta la stagione del Minimal Teatro Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli.

La rassegna Teatro contemporaneo offre un termometro sullo stato di salute della nostra civiltà teatrale che, al netto delle difficoltà operative e materiali, acutizzate dall’emergenza Covid, dimostra di essere ancora energicamente combattiva, febbrile, immaginifica e lucida.

Il pubblico del Minimal si è sempre dimostrato attento e curioso e anche questa stagione ospita interessanti giovani compagnie teatrali, già affermate a livello nazionale.

Venerdì 23 ottobre alle 21 l’anteprima nazionale de La trappola una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro e Gogmagog con Francesco Pennacchia e Tommaso Taddei.

Lo spettacolo si concentra sulle difficoltà di comunicazione fra esseri umani, nell’epoca della connessione e condivisione ossessiva, che però paiono essere mezzi estremi di incomunicabilità e separazione. Epoca di maschere di consenso, dietro alle quali si scoprono grandi fragilità.

Martedì 10 novembre Auguri Giacomo! spettacolo omaggio in ricordo di Giacomo Verde, prematuramente scomparso il 2 maggio scorso in pieno lockdown. Era un artista visivo, multimediale, cantastorie, regista, attore, musicista, suonatore di zampogna. Ha vissuto per tanto tempo ad Empoli ed ha collaborato con Giallo Mare Minimal Teatro in tanti progetti e di alcuni di essi è stato il creatore. Il 10 novembre era il suo compleanno e per questo il ricordo con questo spettacolo insieme ai suoi familiari, amici e ai tanti artisti che con lui hanno collaborato.

Martedì 24 novembre Il vaso di Pandora, regia e drammaturgia Saverio Tavano, con

Marco De Bella, Annibale Pavone e Margherita Smedile produzione Nastro di Möbius.

Il testo è vincitore del premio “Miti contemporanei 2017” e il progetto ha vinto il premio “Progetto cura 2019”

In un paese qualsiasi, in una città qualsiasi, una famiglia qualsiasi vive in una casa con vista mare. Un padre, una madre, un figlio, qualsiasi. Come voyeur siamo testimoni del vissuto personale di una famiglia che affronta il momento più importante della sua esistenza: si regolano i conti con il passato e la memoria, come in un vaso di Pandora libera i fantasmi che fino a quel momento erano rimasti nascosti. Come accade nelle migliori famiglie c'è sempre un elemento oscuro che con ipocrita omertà rimane indiscusso. Ma arriva il giorno in cui “Pandora” apre il vaso ed i segreti non possono più essere celati.

Mercoledì 17 febbraio in scena Stay hungry:indagine di un affamato di Angelo Campolo, produzione DAF teatro dell’esatta fantasia. Uno spettacolo molto intenso che ha vinto il premio IN Box 2020.

Un racconto che nasce dall’esperienza personale e quotidiana dell’incontro e dell’ascolto con l’altro. Angelo Campolo ci conduce nei suoi laboratori in riva allo stretto di Messina dove, attraverso il suo personale approccio creativo, l’incontro con un gruppo di giovani migranti segna l’inizio di un’avventura speciale. Il gioco del teatro si trasforma in uno strumento per leggere il presente ed affrontare la vita.

Mercoledì 17 marzo la Compagnia Trioche presenta Papageno Papagena con Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri, regia Rita Pelusio una produzione PEM Habitat Teatrali con il sostegno di Catalyst, Giallo Mare Minimal Teatro e LaBolla Teatro.

Il titolo dello spettacolo si rifà alla celebre aria dell’opera Il flauto magico di Mozart.

Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte, mai un testamento spirituale fu più gioioso. Pare che il compositore si sia ispirato alle sonorità dei suoi pappagalli.

I Trioche propongono le arie de Il flauto magico giocando con la lirica, il bel canto, il pop, e la nobile arte comica

Gli spettacoli di Teatro contemporaneo avranno inizio alle 21.00, biglietto € 8.

La rassegna Dire Fare Teatrare, dedicata ai bambini e alle famiglie, è realizzata dal Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Le proposte della rassegna coinvolgono alcune tra le più affermate compagnie di teatro che producono progetti significativi per il teatro per le nuove generazioni.

Si comincia domenica 25 ottobre con la produzione del Teatro Glug Topo di campagna Topo di città, di e con Enzo Cozzolino, liberamente tratto dall’omonima novella di Esopo, adatto a bambini dai tre anni in su.

Domenica 1 novembre torna a grande richiesta una delle ultime produzioni di Giallo mare Minimal Teatro Le avventure di Pesce Gaetano di e con Vania Pucci, disegni di sabbia Giulia Rubenni, animazioni digitali Ines Cattabriga. Età consigliata dai 2 ai 7 anni.

Si prosegue domenica 8 novembre I tre porcellini di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, produzione di Giallo Mare Minimal Teatro; domenica 15 novembre con Casa romantika di e con David Bianchi “Giulivo”, produzione Catalyst; domenica 22 novembre torna Vania Pucci, insieme a Adriana Zamboni, protagonista di Cappuccetto e la nonna e gran finale domenica 29 novembre con Enrichetta dal ciuffo con Marco Cantori e Giacomo Fantoni.

Gli spettacoli avranno sempre due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4.50 euro.

Torna anche Teatri di confine, rassegna teatrale serale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Quattro appuntamenti tutti di venerdì, si comincia l’11 dicembre con i Sacchi di Sabbia che presentano Sandokan o la fine dell’avventura liberamente tratto da Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano.

Il 22 gennaio in scena La nostra maestra è un troll uno spettacolo di Sandro Mabellini,

con Liliana Benini e Edoardo Chiabolotti; il 12 febbraio Con viva voce con Bruno Cappagli e ultimo appuntamento il 5 marzo con Trame su misura(volume 2) Cappuccetto bang bang-C’era una volta piena di stelle con Renzo Boldrini e Daria Palotti.

Inizio degli spettacoli alle 21.00, biglietto unico 7 euro.

I laboratori teatrali sono certamente uno dei punti cardine della formazione di Giallo Mare Minimal Teatro e anche quest’anno vasta è l’offerta proposta: per i bambini dai 6 ai 10 anni il corso è a cura di Rossella Parrucci, si articolerà con un incontro settimanale il martedì dalle 17 alle 18.30, con 35 ore totali di laboratorio, saggio finale a fine corso.

Il laboratorio per adolescenti dagli 11 ai 17 anni sarà seguito da Carlo Salvador e si terrà il giovedì dalle 17.00 alle 18.30 con saggio finale a conclusione del lavoro svolto.

Per gli adulti laboratorio condotto da Carlo Salvador e Tommaso Taddei il giovedì dalle 21.00 alle 23.00 per 70 ore di laboratorio e un saggio finale a fine corso.

Il Minimal teatro è anche residenza teatrale.

La Regione Toscana dal 2013, in collaborazione con i Comuni e gli operatori teatrali di nove delle sue province, ha costituito la più significativa rete regionale di residenze artistiche d’Italia.

Spazi teatrali, gestiti, abitati quotidianamente da compagnie professionistiche di teatro e danza, che quindi lì risiedono artisticamente (da qui residenza artistica) creando progetti stabili nei vari territori d'insediamento residenziale della Toscana.

Giallo Mare Minimal Teatro è, insieme ai comuni dell'Empolese Valdelsa e del Basso Valdarno pisano, l'esperienza pilota, il progetto capofila del Sistema delle residenze toscane e di conseguenza lo spazio residenziale del Minimal Teatro agisce come una vera e propria casa per artisti e spettatori.

Il Minimal Teatro offre spazio di ricerca e creazione ad artisti italiani ed internazionali, che dispongono di spazi propri dove lavorare. Nei prossimi mesi saranno ospitate la compagnia teatrali Zaches, GogMagog, Luigi d’Elia/ Inti, Nastro di Möbius, Alice Bachi/Mowanteatro.

I prezzi dei biglietti sono invariati rispetto allo scorso anno.

Per tutti gli spettacoli è richiesto l’acquisto in prevendita senza costi aggiuntivi, in modo da ridurre al minimo code e assembramenti e agevolare il tracciamento degli spettatori secondo le normative vigenti.

Si possono comprare i biglietti on-line sul sito www.giallomare.it oppure di persona recandosi presso Giallo Mare Minimal Teatro dal lunedì al venerdì in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Per prenotazioni scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Per informazioni sui laboratori e sugli spettacoli è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o all’ufficio cultura del comune di Empoli 0571757723 o scrivere a info@giallomare.it.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

