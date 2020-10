Livorno in lutto per la scomparsa di Mario Baglini

Appresa la notizia della scomparsa di Mario Baglini, deceduto oggi 13 ottobre all’età di 78 anni, l’Amministrazione Comunale esprime il più profondo cordoglio per la per la perdita di una grande “mente” politica livornese.

Scrittore, ricercatore, saggista. Ha scritto numerosi testi politici e non solo. Di lui anche una raccolta integrale degli scritti di Carlo Bini.

Accanto ad una vita dedicata agli studi , ha rivelato anche ottime capacità organizzative divenendo una figura fondamentale per il coordinamento dei soccorsi e degli aiuti in occasione del terremoto in Irpinia del 1980.

Mario Baglini ha dato tanto alla città: ai ragazzi come insegnante di filosofia del Liceo Classico Niccolini; alla vita politica livornese come militante e figura di spicco del Partito Comunista; alla vita amministrativa della città rivestendo l’incarico di consigliere comunale e assessore.