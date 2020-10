M5S Scandicci: "A quando la fine dei lavori a La Pieve?"

Da oltre un anno dalla data di consegna degli alloggi di via della Pieve, si attendono i collaudi delle opere di urbanizzazione che il Comune deve avere come compenso per il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione.

Benché l’Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici Andrea Giorgi, rispondendo ad una interrogazione del gruppo consiliare del M5S, sostenga che i lavori siano da tempo terminati ancora non è dato sapere il costo sostenuto dalla comunità scandiccese per tali opere.

Intanto siamo andati a vedere coi nostri occhi lo stato dei lavori e c’è da rimanere sconcertati dai pezzi rattoppati di asfalto, panchine poste dietro il cancelletto di ingresso del cimitero della Pieve, rastrelliere per bici lasciate abbandonate e altre “dimenticanze” poco decorose a vedersi.

Purtroppo spiace constatare che a Scandicci perdura la prassi dell’Amministrazione di vessare i cittadini che eseguono lavori di natura privata, e di latitare quando deve controllare lo stato dei lavori pubblici.

Aspettando la chiusura dei collaudi per capire quanto ci siano costati quei lavori, segnaliamo da subito che la maggior parte di essi andrebbe rifatta ed un’altra parte completata a regola d’arte.

I portavoce in Consiglio Comunale

Bruno Tallarico

Valerio Bencini