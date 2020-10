Abbigliamento, arte e molto altro: il market party 'Pettinato' sarà a Montelupo

Doveva tenersi a San Miniato a marzo, ma per forza di cose è saltato. Ma organizzatori e organizzatrici non si sono perse d'animo e Pettinato si farà. Il market party andrà in scena nella galleria di arte contemporanea di Facto, nel centro di Montelupo Fiorentino, nel weekend del 17 e 18 ottobre.

Cosa sarà Pettinato? Di tutto un po': un negozio vintage, ma con capi moderni, poi un mercatino di libri e un atelier, ma tutto questo potrebbe non bastare. Saranno in vendita capi d'abbigliamento vintage e moderni, oltre a libri e dischi. Sarà uno spazio per la poesia e per l'arte, ci sarà un'area dedicata alle piante, saranno presenti anche esperti di cartomanzia. Cocktail e dj set completano la due giorni.

A metterlo in piedi sono alcuni giovani della zona, ovvero Elisa Matta, Noemi Licostini, Alessandro Scardigli e Francesca Strigi Loddo. Pettinato pone l'attenzione sulla sicurezza - d'uopo in un periodo contrassegnato dal Coronavirus - e anche sul riuso: "Il second hand e lo stop alle produzioni in massa di abbigliamento sono l’unico modo di affrontare a oggi il tema del sostenibile. Smettiamo di produrre e facciamo con ciò che abbiamo. Vogliamo proporre questo evento riuscire a sensibilizzare e intrattenere".

Pettinato ha anche un evento Facebook dedicato. Si terrà sabato 17 dalle 14 alle 00 e domenica 18 dalle 10 alle 20. Appuntamento in via XX Settembre, 37. L'evento ha il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino.

Gianmarco Lotti