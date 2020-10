Mens Sana Basketball, test contro Abc Castelfiorentino

Nuovo test amichevole per la Mens Sana BasketBall Academy che domani, mercoledì 14 ottobre, ospita sul parquet del Palaestra Abc Castelfiorentino, formazione di serie C Gold. Il match alle ore 20 sarà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta sul profilo Facebook Mens Sana BasketBall Academy, grazie alla piattaforma Starplane, uno dei partner della Mens Sana per la stagione 2020/2021. Prosegue dunque la preparazione dei biancoverdi.

“I riscontri sono positivi fin qui – commenta il coach Pierfrancesco Binella – anche durante la bella esperienza del ‘Memorial Finetti’ siamo riusciti a mettere in campo parte del lavoro svolto durante le prime settimane di preparazione. Dobbiamo lavorare ancora molto su tanti particolari, in vista di un campionato durissimo come quello di serie C Silver. Vedo grande applicazione è questo è importante, anche se siamo consapevoli che il lavoro è ancora molto”. “Ringrazio la Virtus Siena – chiosa Binella – per l’organizzazione del Memorial dedicato a un grande personaggio sportivo e non solo come Sandro Finetti e siamo stati onorati di partecipare alla manifestazione, anche per il ricordo che ci lega alla sua figura. Come detto i riscontri dal nostro punto di vista sono stati positivi, ma il campionato è e sarà un’altra cosa”.

Fonte: Abc Castelfiorentino