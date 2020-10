Incidente stradale mortale questa mattina a Sesto Fiorentino, nella zona dell'Osmannoro. Un 59enne a bordo di una moto ha impattato con un tir in via del Cantone, finendo a terra e perdendo la vita a causa delle ferite. I due mezzi, in base ai primi rilievi della municipale, procedevano entrambi in direzione di Firenze. Sul posto la polizia municipale, i sanitari inviati dal 118. Allertati anche i vigili del fuoco.