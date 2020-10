Tc San Miniato, Cai porta a casa il trofeo Cmc

Si è appena concluso sui campi del Tennis Club San Miniato il consueto appuntamento con il torneo di 3° categoria limitato 3.4. Il torneo suddiviso in quattro competizioni ha visto la partecipazione di oltre 200 giocatori e giocatrici provenienti da tutta la Toscana.

Nel torneo di singolare maschile, valido per il Trofeo “ Gruppo Conciario CMC Intenational S.p.A.”, si aggiudica il titolo l’atleta di casa Gianmarco Cai su Francesco De Cillis del Tennis Club Scandicci per 6/4 6/2. Da sottolineare anche l’ottima prova dell’altro tennista di casa Leonardo Filippi che si è fermato solo ad un passo dalla finale.

Anche nel singolare femminile, valido per il Trofeo “Onlus Nel Sorriso Di Valeria”, abbiamo assistito al successo di una giocatrice sanminiatese che in finale ha sconfitto la giocatrice del Tennis Certaldo Noemi Baldini con il punteggio di 6/2 5/7 10/7.

Si sono disputati inoltre i tornei di Doppio Misto e Doppio Maschile. Nel Misto i vincitori sono stati Ettore Bigazzi ( T.C. Poggibonsi ) in coppia con Francesca Celetti ( T.C. San Gimignano ) che hanno avuto la meglio sulla coppia Gianmarco Cai ( T.C. San Miniato ) e Franca Ciampalini ( Empoli T.S. ) con il risultato di 0/6 6/4 10/2. Infine nel Doppio Maschile, in una finale tra due coppie di giovani tennisti del T.C. Pontedera hanno avuto la meglio Andrea Biagi e Matteo Capasso su Giulio Orsini e Riccardo Galli per 7/5 4/6 10/3.

Nella scorsa settimana al Tennis Club San Miniato abbiamo potuto assistere anche ad un altro grande risultato per due giovani atleti della scuola tennis diretta dal Maestro Preziuso. Infatti Edoardo Sensi in coppia con Sofia Gagliardi si sono aggiudicati il titolo di Vice Campioni Toscani nel Campionato Misto Under 10 arrendendosi solo in finale contro gli avversari del T.C. Mantoflex di Cecina.

Fonte: Tennis Club San Miniato