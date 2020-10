Uno scuolabus in più per gli studenti del comprensivo di Volterra

L'amministrazione comunale ha deciso di aggiungere un nuovo scuolabus per potenziare il servizio di trasporto degli alunni iscritti all’Istituto comprensivo Volterra.

“Nonostante fosse stata soddisfatta la domanda di tutti coloro che ne avevano fatto richiesta - dichiara l’assessora all’Istruzione Viola Luti - e nonostante gli orari degli ingressi e delle uscite fossero concordati con la dirigente scolastica, abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie e della scuola per evitare disservizi e per rendere migliore il sevizio senza aumentare le tariffe. Inoltre, - continua Luti - grazie alla disponibilità del soggetto appaltatore, siamo riusciti a ottenere un sistema di geolocalizzazione che consente di verificare in tempo reale gli arrivi degli scuolabus.”

“Un ringraziamento particolare - conclude Luti - alla professionalità e all’impegno dei funzionari e dei dipendenti dell’ufficio Istruzione e dell’ufficio Tecnico che hanno reso possibile garantire il sevizio a tutti i richiedenti.”

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa