Valorizzare Volterra con il treno: l'iniziativa di Pro Loco Saline e da SOS Volterra

Martedi 20 Ottobre alle ore 17,45, al Foyer del teatro Persio Flacco, vi sarà un’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Saline e da SOS Volterra. Si parlerà del treno del nostro territorio. L’incontro sarà presieduto dal Professor Stefano Maggi dell’Università di Siena in probabile collegamento, tramite video conferenza, con il Prof Francesco Alberti dell’università di Firenze, del Prof Roberto Lucani, ingegnere esperto di materiale ferroviario e del prof Tommaso Luzzati dell’Università di Pisa. Lo scopo dell’incontro sarà quello di mostrare come si possa valorizzare un territorio grazie alla presenza della ferrovia. Date le stringenti norme anticovid l’incontro sarà a numero chiuso. Chi volesse può comunque prenotarsi telefonando o mandando un wats up al 340 8232311. Sarà poi ricontattato quanto prima. L’incontro sarà trasmesso in diretta facebook sulle pagine ufficiali di SOS Volterra e della Pro loco Saline.

SOS Volterra